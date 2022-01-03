以色列疫情加劇 醫護與60歲以上民眾要打第4劑

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以色列總理班奈特2日表示，由於Omicron變異株導致疫情加劇，以色列將針對60歲以上民眾及醫護人員施打第4劑疫苗。圖為一名以色列婦人8月時施打追加劑。（美聯社）

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（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）以色列總理班奈特今天表示，當前因變異株Omicron導致疫情加劇，以色列將針對60歲以上的民眾及醫護人員施打第4劑疫苗。

法新社報導，班奈特（Naftali Bennett）在記者會中指出：「Omicron來襲，我們必須保護自己。」

他說，衛生部核可凡60歲以上長者及醫護人員施打第4劑的追加劑。

以色列是在去年12月30日宣布，針對免疫力弱的民眾施打第4劑疫苗，堪稱全球首例。

衛生部門也通報過去24小時，以色列新增4206例確診，比過去一週增加了195%。

班奈特警告，新增確診病例可能很快將激增至每天5萬例，呼籲所有成年人與孩童接種疫苗。

以色列總人口約莫920萬，當中逾400萬人已接種3劑疫苗。

根據以色列的官方統計，目前當地累計確診病例將近140萬，累計死亡病例8244。（譯者：曹宇帆）1110103