新北一家四口感染源疫調 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）國內疫情持續，昨天新北市出現一家四口確診，衛生單位緊急匡列接觸者，逐一清查相關接觸風險並進行採檢，以釐清個案感染源。指揮中心指揮官陳時中今天下午2時舉行記者會說明最新疫調。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，新北市昨天新增4名感染源不明個案，為一家四口，是案19346先於2月5日出現喉嚨痛、流鼻水症狀，工作單位要求提出快篩證明，發病隔天家用快篩結果陽性，由衛生單位安排採檢確診，緊急匡列接觸者，才揪出其他同住者也確診。

第22期1922疫苗預約平台自今天上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，可供應量154萬8233劑疫苗作為加強劑，莫德納釋出逾81萬劑、BNT有58萬劑以上、高端則約有11萬劑、AZ約2萬劑。

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中央流行疫情指揮中心鼓勵符合資格者盡快預約接種，這次預約同樣採分流時程，65歲以上民眾預約時程為2月9日上午10時至2月11日中午12時；50歲至64歲族群則是2月9日中午12時至2月11日中午12時；18歲至49歲民眾為2月9日下午2時至2月11日中午12時。

疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打數據、第22期疫苗預約數量以及最新本土COVID-19疫情狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：李錫璋）1110209