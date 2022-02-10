保障國產玉米農民權益 農糧署取消繳售上限

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委蘇治芬（右4）和蔡易餘（右3）邀集農委會農糧署、台灣雜糧發展基金會中央畜產會等相關人員，10日在雲林縣四湖鄉辦理「玉米收購與販售之價格差額補貼」座談會。中央社記者姜宜菁攝 111年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）國際硬質玉米價格高於農委會與農民契作價，農民陳情現行制度與農爭利，民進黨立委蘇治芬和蔡易餘今天舉辦座談，農糧署同意未來售價超過9元部分將全數回饋給農民，並取消今年繳售上限。

蘇治芬與蔡易餘接受玉米農民陳情，邀集農委會農糧署、台灣雜糧發展基金會中央畜產會等相關人員，在四湖鄉辦理「玉米收購與販售之價格差額補貼」座談會。

四湖鄉玉米農吳文陽指出，近期國際期貨市場硬質玉米大漲，價格落在約每公斤15元，按照中央畜產會現行制度，硬質玉米購銷價高於每公斤9元的契作價格時，會收取20%至40%的手續費，根本與農民爭利，扣除生產成本和手續費後，農民實際的收益微乎其微，盼農政單位積極處理。

蔡易餘說，進口玉米免徵營業稅，大量進口玉米勢必衝擊國產玉米市場，極力要求畜產會今年應該將購銷的價差全數補貼農民，讓硬質玉米農能夠獲得其應有的收益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇治芬表示，國產玉米僅佔國內玉米使用2%，政府積極提高玉米自足率，理應鼓勵農民種植硬質玉米取代水稻，同時輔導土地較為貧瘠農田提升產量，而非跟農民計較價差，甚至與農民爭利。

農糧署副署長蘇茂祥說明，未來硬質玉米銷售平均價格超過9元部分，將研議輔導契作主體全數回饋給農民，今年取消繳售上限，每分地超過600公斤的部分，若農民願意賣給中央畜產會，會一併收購，最低繳售數量250公斤的限制，將用專案申請解套，另會請農改場進場輔導農民增加土壤肥力提升產量，或推薦適種作物。（編輯：陳仁華）1110210