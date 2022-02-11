會員經濟夯 超商雙雄APP推咖啡訂閱制

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（中央社記者曾智怡台北11日電）統一超商為瞄準會員經濟商機，今天宣布推出「雙智能生活訂閱制」，包含咖啡飲品、毛孩罐頭在內，都能定期補給；全家便利商店也布局咖啡訂閱制服務，推升會員APP售出的咖啡占比突破5成。

統一超商今天發布新聞稿，宣布推出「雙智能生活訂閱制」服務，以低接觸支付、超值包月、自動續購等方式，擴大會員熟客經營，藉由OPEN POINT APP行動隨時取、慈善捐款2大訂閱制功能，滿足民眾對價格實惠、低接觸購物需求。

統一超商說明，行動隨時取功能始終穩坐APP最熱門服務寶座，服務推出至今吸引270萬人次使用；隨著會員使用行動隨時取的黏著度持續提升，全新訂閱制服務將從CITY CAFE延伸至冷藏飲料、寵物專區、健美保健等共4大類別、10款商品，服務自1月上線以來，已吸引超過7500位會員體驗。

至於「APP線上捐款與訂閱制」服務上線不到1年，已有7000位會員使用。統一超商表示，除功能操作方便，亦可透過系統數位化，解決公益社福團體開立收據、捐助者報稅繁瑣等痛點。

全家便利商店也有類似布局，會員APP自2017年推出「隨買跨店取」功能，販售咖啡飲品、鮮食、零食、生活用品等多元商品，成為會員黏著度的銷售利器，更創下一年新台幣35億元業績。

自去年10月起進一步推出「訂閱制」新功能，搭配隨買跨店取庫存查詢功能，不用擔心想兌換卻撲空。全家指出，目前會員APP售出的咖啡占比已突破5成，「訂閱制」新功能瞄準消費者有定期需求的品項，包含Let's Café經典大杯咖啡及小規格鮮乳共4款商品，7折起的優惠方案。

全家在2018年底首創點數做公益行動，鼓勵民眾捐點數換物資，平均每年募得10億點愛心點數，其中「弱勢家庭關懷」及「動物保護」都是會員最關心、捐點數速度最快的議題。

全家也善用通路優勢，運用綿密物流系統協助運送物資至指定地點，降低公益團體分配物資的難度，讓援助更全面。（編輯：張均懋）1110211