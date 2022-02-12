越野車奔馳山林 動保團體憂增加路殺機率

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（中央社記者張祈、盧太城、李先鳳花蓮縣12日電）越野車、重型機車駛入山林，帶動親山多元體驗，卻也引起環境負荷的正反討論。林管處進行生態觀測評估影響；動保、山友團體則認為增加路殺機率、影響水保。

以花蓮為例，近年發展出山林越野車體驗活動，由教練帶領民眾騎乘改良版越野車在號稱秘境的林道、稜線奔馳，隨參與人數愈多，業者也積極開發不同路線供民眾體驗。

荒野保護協會花蓮分會長鍾秀綢說，步道主要給人行，一般只有公務車輛可行駛步道，多數步道入口處車擋以四輪為主，越野車可輕鬆通過車擋進入步道奔馳，礙於沒有規範，民眾僅能勸導。

鍾秀綢說，車輛進入山林速度快，往往閃避不及，增加野生動物、爬蟲類路殺機率，也造成行走民眾安全疑慮；不反對越野車或重型機車活動，但如何制訂保護野生動物通行、騎車人員安全規則更重要。

粉專「深山特遣隊我在山林的日子」表示，山林開放吸引民眾走進山林，但也有民眾現在也將越野車騎入稜線小徑與山林步道；越野機車產生的尖銳聲響，容易造成野生動物驚嚇與恐懼外，對環境和水保也有影響。

另外，越野車進出頻繁，在土壤鬆弛或是原始山林間頻繁馳騁，恐造成土石鬆動，影響生態環境與水保安全，在遍布碎石又陡峭的山徑騎車也有安全疑慮。

如在山林小徑奔馳沉重的車身易造成負擔，一般稱為承載量，當超過承載量，土壤變硬，當降雨時雨水無法被吸收，造成逕流，甚至影響林木根細的生長與發育。

不過，對於越野車愛好者，則認為山林開放登山的人多也是會影響土壤承載量，不是只有越野機車，因此無論登山者或越野車愛好者，其實對於山林來說，都應該要有總量管制，對於山林才是一種保護，不然肆無忌憚蹂躪這塊土地，對於未來山林生態將會是一場浩劫。

林務局花蓮林區管理處表示，林道上不僅有越野車，甚至露營車、沙灘車等有都出現過，民眾遊憩行為若未破壞森林裡的樹木或挖掘土石等，尚不構成違反森林法；但目前也針對山林中野生動物、樹木生態做觀測調查，一旦超過環境承載量，未來不排除訂定管制規範。

「開放為原則，管制為例外」，花蓮林區管理處林政課長賀立行告訴中央社記者，森林是全民所有，鼓勵大家親近山林，至於越野車、露營車、沙灘車等駛入林道，希望民眾有所節制。

他說，花蓮林區達32萬公頃，是全台面積最大，且保有更多天然原始林，轄內林道有西林、萬榮、光復、中平、瑞穗、長良；政府開放山林政策，希望民眾走入山林，但「風險自負」觀念需要加強建立。（編輯：孫承武）1110212