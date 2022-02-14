暨南大學疑食物中毒案 檢體全陰性肇因仍不明

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）暨南國際大學62名學生疑食物中毒案，經採檢學生與業者的糞便、宿舍飲水機水質、當事店家熟食鴨肉與白飯，以及各項環境檢體，結果全呈陰性，造成學生不適主因仍待進一步釐清。

國立暨南國際大學今年1月爆學生疑食物中毒事件，校方今天發布新聞稿表示，經南投縣衛生局採集學生、供餐業者、工讀生的糞便檢體、水源、當天食物檢體與各項環境檢體，檢驗結果全部呈陰性，可能造成學生不適主因待衛生單位進一步釐清。

暨南大學表示，當時共62名學生出現腹瀉等情形，其中14人就醫、未住院，日前衛生所告知9名學生、2名小吃業者、4名工讀生共15人於1月14日採檢的糞便細菌性及病毒性檢體報告皆呈陰性。

南投縣衛生局也告知學校，學生宿舍1月14日採4件飲水機水質檢體、小吃業者15件食品檢體，包括熟食鴨肉、白飯及1月12日、13日留樣檢體，還有5件環境檢體如夾子、飯匙、飯鍋、碗、洗滌水等檢體報告都是陰性。

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暨南大學表示，南投縣衛生局共檢驗腸炎弧菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、諾羅病毒、輪狀病毒，結果全部是陰性。

暨南大學主任秘書曾永平說，除持續每月委外稽核檢測食安，也透過膳食委員會、教育部制定大專校院餐飲衛生檢查表每週檢查餐廳衛生，及持續宣導飲食衛生安全、食品中毒通報流程，並落實餐廳衛生督導與改善，維護教職員與學生健康。（編輯：陳仁華）1110214