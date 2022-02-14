蛋農不滿春節紅盤價 農委會建議創品牌或賣通路

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）有蛋農不滿盤商今年春節無需處理大量雞蛋銷售，還收「紅盤價」。農委會建議蛋農嘗試做品牌蛋自銷，或與食品廠合作供通路銷售；另已祭措施，讓蛋農每台斤多新台幣5元收益。

今年入冬天氣冷，產蛋率下降，雞蛋已減產，不過蛋農與盤商間的春節「紅盤價」慣例依舊存在。有彰化蛋農認為，今年雞蛋沒有滯銷，盤商無需面對大量銷售的處理作業，卻仍依潛規則扣每台斤收4元，彷彿春節紅包，讓蛋農無法反抗。

農委會接受中央社記者訪問時說明，春節「紅盤價」的慣例，由蛋農、盤商自行運作產生，價格因各地議價結果而異，這類雞蛋經由盤商收購後，提供散裝零售業者銷售、餐飲業者使用，多是傳統口頭約方式，所以量少時，也會發生搶蛋轉銷狀況；反之，產量多時，盤商肩負銷售處理責任；對雙邊來說各有優缺點。

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農委會表示，有2種比較現代化的產業樣態，就不必執行春節「紅盤價」，一種是自創品牌蛋銷售，另一種是經由食品業者、洗選蛋廠商依契約收購，提供連鎖通路門市銷售，例如大成投資的中一食品洗選蛋、茂生農經投資的茂生食品推出洗選蛋品牌富翁。

農委會說，會有蛋農有上述意見產生，可能與今年產量減少、飼料漲價，使得整體收益減少有關；對此，農委會已宣布補貼蛋農每台斤3元，日前並讓凍漲的產地價鬆綁、調升2元，蛋農每台斤增加5元收益。（編輯：管中維）1110214