西洋情人節浪漫成家 新北127對新人登記結婚

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（中央社記者沈佩瑤新北14日電）新北市不少有情人選在今天西洋情人節終成眷屬，其中有畢業多年後相遇相戀的新人，也有相知相惜長跑8年的伴侶。新北市府統計，今天登記結婚共127對，較去年同期增達約3.7倍。

新北市政府民政局傍晚發布新聞稿指出，今天是西洋情人節，經統計新北市共有127對新人完成結婚登記，其中異性121對、同性6對；與去年同期34對相比，增加93對、約3.7倍。

新聞稿還分享數對新人的愛情故事，新人周姓男子與妻子沈姓小姐是五專同班同學，畢業後兜轉15年，因為周男1則生日祝福簡訊，重新搭上線且擦出愛的火花，2人交往4個月後便決定閃婚，特別挑選214情人節完成終生大事，互許做一輩子的情人。

魏姓小姐與何姓小姐2人在臉書（Facebook）上認識，經常分享彼此日常，後來魏女身體出狀況住院，何女每天醫院、公司兩頭跑，還得照顧一起飼養的貓咪，來回奔波沒有半點怨言，深深打動魏女，2人相知相惜走過8年，決定情人節正式給彼此一個名份。

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羅姓小姐因寶可夢遊戲與另一半結緣，又因彼此都熱愛日本動漫文化而讓感情升溫，2月14日是羅女爸媽的結婚紀念日，選在這天登記讓情人節不只是情人節，更有幸福傳承的意義。

新聞稿中，新北市政府民政局戶政科長于英美表示，今年新北市各戶所為新人設計了誓約版、童趣版、古典版、彩虹版及花卉版等5款新穎的結婚書約，除可於登記當天在戶所領取，新人也可至民政局官網自行下載使用。（編輯：戴光育）1110214