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亞旭三階段復工 鄭文燦：企業定期快篩是必要的

2022/2/15 09:59（2/15 10:21 更新）
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桃園市長鄭文燦15日上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦復工的第3階段，要視目前在集中檢疫所253名外籍移工的延長居隔情況再做評估，但企業定期快篩是必要的。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月15日
桃園市長鄭文燦15日上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦復工的第3階段，要視目前在集中檢疫所253名外籍移工的延長居隔情況再做評估，但企業定期快篩是必要的。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月15日
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天表示，亞旭電腦的復工目前已進入第2階段，至於第3階段，要視目前在集中檢疫所253名外籍移工的延長居隔情況再做評估，但他強調，企業定期快篩是必要的。

鄭文燦在上午主持防疫專案會議後表示，亞旭電腦的復工分3階段，7日開放本國籍員工到廠區做行政作業及復工準備。昨天亞旭正職員工快篩全都是陰性，因此市府同意在14日，專職或工期超過一個月以上員工，檢附3日內PCR陰性證明就可上工，目前市府仍要求進行一週一次的定期快篩，為期兩週。

鄭文燦指出，亞旭電腦復工的第3階段，要視目前在集中檢疫所253名外籍移工的延長居隔情況再做評估，但企業定期快篩是必要的。至於日翊物流昨天已經復工，未來仍須做定期採檢，確保營運安全。

另外，桃園市的社區採檢人數在昨天略有下降，共採檢231人，機場專案採檢393人，下午會報告採檢結果。

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鄭文燦說，為因應勞動部15日啟動第2階段移工專案引進，桃園市有24家防疫旅館參加，提供1504個房間，因為桃園市的移工有11萬7000人，占全國70萬移工的比例非常高，所以短期間內的防旅館需求較大，專案初期產業類移工以本市籍雇主優先，社福類不受限制，將來再做滾動式檢討。

鄭文燦表示，桃園燈會目前正在老街溪舉行，雖然取消動態活動，但靜態展燈仍吸引相當多市民到老街溪河岸公園參觀，因此觀光旅遊局決定延長展燈到28日，歡迎民眾到老街溪賞花燈，市府也呼籲要全程戴口罩、做好防疫規範。（編輯：陳政偉）1110215

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