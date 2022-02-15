桃園新增3本土確診案 2亞旭電腦移工及1航警

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桃園市長鄭文燦15日表示，桃園新增3例COVID-19本土確診案，2名是亞旭電腦居隔中的菲律賓籍移工，另1名確診者為桃園機場航警。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市長鄭文燦表示，中央流行疫情指揮中心今天公告，桃園新增3例本土及5例境外移入確診案例，3例本土確診者，除2名為亞旭電腦居隔中移工，還有1名是桃園國際機場航警。

鄭文燦下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，亞旭電腦目前有253名移工在集中檢疫所居隔，這次有2名在居隔中的菲律賓籍移工採檢確診，為案19764以及案19796，2人都是20多歲女性，CT值為16以及20.5，由於2人都已在居隔中，所以並沒有社區足跡。

鄭文燦指出，另1名確診者案19763為桃園機場航警，已接種3劑疫苗，在機場負責確診個案後送勤務，之前已做過2次PCR採檢都是陰性，最近一次是11日，中間4次快篩也都是陰性，這名航警是在13日出現症狀採檢確定陽性反應 ，CT值是15.7。

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鄭文燦說，不管是桃機或社區相關感染源都要調查，市府調查航警的社區足跡，目前初步了解並沒有太多的社區足跡，個案生活相當規律一致，所以社區足跡比較少，並沒有群聚或潛在危險因子。

另外，市府昨天也針對航警局393名航警進行全面採檢，結果全都是陰性，針對此案市府已居隔16人、自主健康管理19人，希望確保機場營運安全，將再做進一步疫調。（編輯：方沛清）1110215