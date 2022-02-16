鳳梨釋迦年後價跌 農委會輔導轉種大目、祭3支箭穩定產銷

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）暫停銷往中國的鳳梨釋迦春節後產地價逼近成本。農糧署今天說，已採收6成，現在產地價每公斤41.5到50元，還高於成本價，已輔導轉種大目釋迦，並搭配3支箭穩定產銷因應來年。

去年9月中國宣布暫停輸入台灣釋迦，其中大目釋迦原以內銷為主，影響不大，但宣布時接近鳳梨釋迦產期，原本外銷幾乎銷往中國，影響甚鉅。農委會研議對策後祭出3支箭因應，包含內外銷各5000公噸、加工3000公噸，並加辦收入型保險確保農民基本收入。

不過，春節過後鳳梨釋迦價格開始跌低，逼近成本價。另查釋迦在春節後，於台北果菜批發市場的交易均價，大目釋迦幾乎都在每公斤新台幣70元以上，鳳梨釋迦7日一度跌破每公斤50元、剩49.4元，之後攀升回51元。

農委會農糧署接受中央社記者電話訪問時表示，鳳梨釋迦迄今已採收6成，預計3月底、4月初結束產季，生產成本是產地價每公斤40元，產地價目前每台斤25到30元，換算每公斤41.5到50元，還在成本以上；台北果菜市場的交易均價8日起也回升到每公斤50元以上。

記者詢問除了3支箭因應，春節過後鳳梨釋迦剩4成產量待銷，價格已開始跌低，是否考量嫁接大目釋迦，以調整來年的產銷，且大目釋迦增產，價格也會較親民。農糧署表示，已在輔導農民轉種大目釋迦，因為嫁接可當年產出，明年可採收上市，沒有空窗期。

農糧署也說，不過要多少比例的鳳梨釋迦轉種大目釋迦，必須等這次產期結束，確認鳳梨釋迦的內、外銷及加工處理實況，以及了解農民意願後，才能確認。

另外，鳳梨釋迦收入型保險是否啟動理賠，農糧署說，這要等全產期結束，結算產量、價格才會知道。（編輯：張雅淨）1110216