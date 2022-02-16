二二八連假國道客運車票銷售3週 空位還有9成

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）二二八連續假期從26日至28日，國道客運自1月25日就預售車票；不過，銷售狀況不理想，公路總局今天說，目前還有9成空位。

公路總局發布新聞稿，二二八連續假期國道客運車票已在1月25日起陸續開始販售，截至2月14日，東西部國道客運都還有9成空位，相關購票資訊，旅客可到各客運業者官網查詢。

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公路總局說，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已督導各場站及客運業者在營運期間加強車輛、場站、候車地點或高頻次接觸設施清潔消毒作業，落實人車防疫措施及安全整備，請民眾安心搭乘，目前營運車輛每班次完成載客後就清潔消毒、場站每小時清潔消毒1次。

公路總局預估，二二八連續假期主要旅次以觀光旅遊為主，公路交通車潮將從25日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將在26日至27日上午，在各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮預計27日下午開始至28日。（編輯：郭諭儒）1110216