舊城區與外國人的碰撞 中山大學帶老外逛左營

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中山大學邀6名國際師生走訪蓮池潭邊的左營舊城區，造訪在地傳統相館等商家，也體驗、學習處理文化和語言差異造成的誤解，讓外國朋友有機會更清楚窺見真實的在地生活樣貌。（中山大學提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）中山大學邀6名國際師生走訪蓮池潭邊的左營舊城區，體驗並學習處理文化和語言差異造成的誤解；法國同學不太能接受部分飲食，菲律賓同學逛哈囉市場則有「回家的感覺」。

國立中山大學「科技部人文創新與社會實踐計畫」（HISP計畫）左營場域「渡．左營」團隊亞太事務英語碩士學位學程外籍助理教授江德曼共同設計舉辦「老外逛左營」活動，帶6名國際師生走訪蓮池潭邊「舊左營」哈囉市場、左營大路和西陵街一帶的中藥行、相館、軍品店、文具行等在地商家，體驗台灣在地文化。

中山大學今天透過新聞稿表示，來自法國的同學Juliette Selex說，自己在點餐時碰到障礙，也不太能接受部分飲食的口味，但能理解這些傳統在地的味道，同時他也觀察到舊左營有許多產業及文化正在快速消逝；會一點華語的俄國人伊戈爾．索伯列夫（Igor Sobolev）則在「順芳堂香舖」聽老闆解釋「擲筊」的意義後，興高采烈地買了一對筊杯。

參與本次活動的國際學生回饋，從沒想過在高雄繁華市區旁居然有這樣保留台灣傳統的地方。來自菲律賓的周華金（Joaquin Alfonso Vega Toledo）就說，哈囉市場販售的商品與形式就和他的家鄉很像，「一瞬間有回家的感覺」。他也覺得進步不代表要捨棄過去的一切，反而應該是要保留這些傳統店家所展現的在地文化，傳遞給下一代。

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江德曼（Thiombiano Dramane Germain）說明，舉辦這個活動，是希望學生思考並實踐「在因為文化及語言差異而可能造成誤會的前提之下，該如何表達自己想買某樣東西」，期待學生體驗並學習處理文化差異和語言造成的誤解。

HISP計畫左營場域召集人、中山大學音樂學系副教授李思嫺表示，平時在舊左營地區看到外國遊客，大多是在可停遊覽車的龜山附近，或宮廟聚集的蓮池潭邊。這次徒步帶領外籍生深入當地生活圈，與商家近距離互動，讓外國朋友有機會更清楚窺見真實的在地生活樣貌，也對店家提出「不只是遊客」的觀察回饋。（編輯：陳仁華）1110217