俄烏僵局未解 21日汽柴油估分別上漲3、5角

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俄羅斯與烏克蘭對峙緊張，中油估21日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣0.3元、0.5元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北18日電）俄羅斯與烏克蘭對峙緊張，國際原油持續升高，按照中油浮動油價公式，預估21日零時起，國內汽、柴油每公升零售價各調升新台幣0.3元、0.5元。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28元。

國內油價春節期間凍漲，緊接又逢政府減免貨物稅，汽柴油各調降1.1元、0.5元；不過，因俄烏邊境僵局未解，國際油價持續上攀，繼上週汽柴油各調漲1.2元及1.5元後，本週國內油價料將再升高。

根據中油浮動油價公式，累算至2月17日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶94.45美元，較上週92.34美元上漲2.11美元；新台幣兌美元匯率27.882元，較上週27.834元貶值0.048元。

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依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲0.9元、柴油調漲2.3元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上已達油價平穩措施實施門檻，預料中油將吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲0.3元、0.5元。（編輯：潘羿菁）1110218