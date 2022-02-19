去不了日本旅遊 疫情中百貨超市日貨銷量顯著成長

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（中央社記者曾智怡台北19日電）COVID-19疫情已持續2年，民眾苦等出國旅遊之際，消費力道絲毫未減，更帶動百貨超市進口日本食品業績顯著成長；業者統計，能快速連結日本旅遊記憶的水果、零食等伴手禮，最受國人青睞，部分品項銷量甚至創近5年新高。

包含日本在內，近期各國陸續有條件開放國門，台灣民眾早已摩拳擦掌，期待恢復正常出國旅遊。

疫情延續兩年，民眾為彌補無法出國旅遊，享用道地異國料理，或者逛免稅店伴手禮的遺憾，轉往國內百貨超市消費，推升進口食品業績顯著成長。

微風超市表示，超市約8成為進口商品，春節、端午、中秋等三節大檔期送禮頻率最高，過去民眾傾向購買國內傳統商品禮盒；但近兩年日本頂級水果禮盒頗受消費者喜愛，北海道鮭魚也在年節創下銷售佳績。

新光三越超市目前外國食品占比約60%，以日本商品為主，對比疫情發生前後，進口食品整體業績成長約1成，其中以日本商品業績成長超過1成5最佳。

新光三越指出，台灣民眾出國旅遊首選是日本，因無法出國而多轉向在國內採買，近期最受歡迎的日本伴手禮是今年1月份獨家引進台灣的東京芭娜娜香蕉蛋糕，不到兩個月已熱銷超過1.2萬盒。

設點在遠東SOGO、遠百的city’super，同樣看準民眾解饞商機，今年農曆春節特別引進較去年多5成的年節禮盒，尤其最受台灣人歡迎的日本水果、伴手禮品項數更達逾60%。

city’super分析，春節禮盒熱銷價位帶在新台幣1000元至3000元之間，其中日本進口水果、日本進口甜點餅乾，以及日本清酒、威士忌居春節熱銷前3大類。

尤其是日本北海道必買伴手禮ROYCE’巧克力、Calbee薯條三兄弟等年銷倍增，破近5年新高。city’super認為，除品牌高知名度外，能快速連結日本旅遊記憶也是重要原因。

此外，從city’super 1月至今銷量發現，受惠於年節送禮熱度攀升，近3週日本酒、清酒銷量翻倍成長，也早於年前就超前部署，珍稀日本威士忌及頂級酒款的備貨量增加3成。（編輯：郭無患）1110219