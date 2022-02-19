六甲農會盜公糧20多年來首例 同人管同倉限3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）農糧署署長胡忠一今天表示，六甲農會公糧侵占案是20多年來農會盜公糧首例，農糧署盤查發現主動送法辦，其他公糧倉儲無異樣，已規定同一人不能管同一倉逾3年，藉此杜絕侵占。

台南市六甲農會爆發侵占公糧逾1300公噸，再以約市價6折轉賣給台南及嘉義4家碾米廠，台南地檢署去年11月起陸續發動5波搜索，訊後陸續聲押六甲農會許姓總幹事等5人獲准。

農委會農糧署署長胡忠一接受中央社記者電話訪問時說，此案例是20多年來首例，之前在102年，則是發生在民間業者的嘉義瑞記碾米廠，盜賣公糧1606公噸。

他說，農糧署每年都會盤查公糧倉儲，去年發現六甲農會有問題後，並對全國做更徹底的盤查，目前其他公糧倉儲都沒有問題。

他並說，公糧倉儲全國倉容156萬公噸，目前庫存79萬公噸，比安全庫存30萬公噸多一倍餘，庫存分農會、民間業者兩大體系，農會占96萬公噸，其餘由民間業者儲放；民間使用筒倉，進出的量透過電腦連線透明化即時掌控，農會是平倉，一包60公斤堆放庫存。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，即時平倉要上下其手也不容易，六甲農會會出問題，是同一人管理同一倉20幾年，太熟悉作業方式，並找了外人參與而達成，因此農糧署已規定同一人不能管理同一倉超過3年，以杜絕再發生這類事。

他還說，今天媒體報導被盜賣的公糧流入校園午餐食材使用，絕無此事，農糧署已經發布新聞要求更正錯誤報導；同時要重申，六甲農會事件是農糧署盤查發現，當天就送台南市政風處後，再轉送地檢署法辦的，這就表示農糧署有在監督管理，有報導稱農糧署的人參與，也不是事實。（編輯：陳政偉）1110219