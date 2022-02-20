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指揮中心記者會暫停一次 新聞稿說明疫情狀況

2022/2/20 10:18
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（中央社記者陳婕翎台北20日電）中央流行疫情指揮中心今天以文字說明，下午的指揮中心記者會暫停舉行一次，最新疫情走向、個案細節、疫苗接種數據，以及其他防疫相關事項等將於下午2時發布新聞稿說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，宗教協會群聚疫情擴大，染疫人數達28人，除2月13日一同聚餐、唱歌的成員外，也延燒至新北市一所國中。指揮中心昨天宣布啟動宗教協會專案，所有匡列的接觸者一律送集中檢疫所隔離，避免再有隔離費用相關爭議。

新北市加強版防疫旅館昨天出現一名護理人員因定期採檢確診，感染源待釐清，這名護理師主要負責接待落地採檢陽性旅客入住，與這名護理人員一起工作的13名工作人員檢驗都陰性，同住家人居家隔離中、採檢結果尚未出爐，備受關注。

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另外，屏東霧台鄉衛生所因COVID-19疫苗運送過程中，長達24小時沒有溫度監視，衛生所人員也沒有第一時間通報，導致46人接種到有疑慮的疫苗。專家初步研判這批疫苗安全顧慮小，46名民眾截止昨天無人出現不適症狀，將持續觀察。

指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬9937例確診，分別為4506例境外移入，1萬5377例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另13例為境外移入。（編輯：張雅淨）1110220

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