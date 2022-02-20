因疫情無法參賽 全國學生表演藝術賽提補救措施

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（中央社記者許秩維台北20日電）教育部近日修正全國學生表演藝術類競賽防護措施處理原則，因染疫、隔離、檢疫、有確診案例停課學校的學生等皆禁止參賽，但可適用補救措施。

教育部函文指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第2級疫情警戒期間，且比賽場館或學校未停課或關閉狀況下，如期辦理全國學生表演藝術類競賽；競賽辦理期間，除音樂比賽吹奏類學生可於演出時暫時脫下口罩外，與會人員需全程佩戴口罩。

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針對因疫情而無法參賽的學生，教育部提出補救措施，個人組補救措施將於賽程辦理完畢後，另行辦理1次補賽，團體組補救措施則為頒發決賽參賽資格證明書（視同競賽成績優等獎狀）。

教育部提到，適用補救措施的學生包含「確診者」、「居家隔離」、「居家檢疫」、「自主健康管理」、「加強自主健康管理」者，以及有確診案例停課學校而禁止參賽的學生、當天有發燒症狀且複檢後仍有發燒者、參賽學校所屬縣市提升疫情警戒至第3級而被禁止參賽的學生。（編輯：張雅淨）1110220