合歡山夜間可能降雪 翠峰至大禹嶺20日預警封閉

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寒流發威搭配水氣，合歡山（圖）20日一早湧入追雪遊客，但午前未有明顯降雪，研判夜間有固態降水或路面結冰機率，公路總局晚間到21日清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段，以確保用路安全。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年2月20日

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）寒流發威，但合歡山、玉山午前未有明顯降雪，不過研判合歡山今天夜間有固態降水或路面結冰機率，公路總局確保用路安全，晚間到明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

寒流發威搭配水氣，賞雪勝地合歡山今天一早湧入大批追雪族，海拔3275公尺武嶺、昆陽、合歡山遊客中心停車場爆滿，警方辛苦疏導交通，遊客苦等降雪，但截至中午只有間歇、短暫固態降水（霰或雪），落地後很快融化，山壁、道路尚未明顯積冰雪，讓人頗失望。

中央氣象局今天表示，上午已有13個氣象站達這次冬季以來最低溫，預估西半部最冷的時間點為入夜之前，由於冷空氣層高度較低，北部2500公尺、中南部3000公尺以上高山有降雪機會。

交通部公路總局第二區養護工程處下午發布訊息表示，依據最新氣象情資研判，台14甲線合歡山路段今天夜間低溫，有固態降水或路面結冰機率，為維護用路安全，下午5時起預警封閉台14甲線指標18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，車輛只出不進，21日清晨視天氣、道路狀況開放或限掛雪鍊車輛通行。

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另外，近期因雨不斷坍方的仁愛鄉投89線力行產業道路15.8公里處翠巒路段今天再度坍方，落石阻斷雙向交通，機具須待天氣穩定才能進場搶修，崩塌點兩邊居民進出須繞道合歡山、梨山，不過合歡山公路今晚到明晨封閉，加上追雪族車潮，居民外出、返家不易。

合歡山國家森林遊樂區管轄機關林務局南投林區管理處發布訊息表示，受寒流影響，合歡山低溫下雨、起霧，若溫度降至攝氏0度以下，道路、步道潮溼可能有結冰情形，呼籲遊客注意自身安全；若下雪，工務段及警察機關會視雪況、路況實施交通管制。（編輯：陳仁華）1110220