氣溫驟降急診變多 中南部縣市非創傷送醫逾百人

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（中央社台北20日綜合報導）寒流來襲，疑因天冷送醫急救人數增多，根據中南部縣市消防局統計，昨天到今天中午非創傷送醫逾百人，不過部分縣市消防局指出是否與天冷有關仍待確認釐清。

交通部中央氣象局發布低溫特報，寒流影響，今天至明天台南以北有持續攝氏10度或以下氣溫發生的機率。中南部各縣市疑因天冷，送醫急救人數也增多。

苗栗縣政府消防局統計，從昨天統計至今，共有27人因天氣寒冷不舒服送醫，其中一名54歲婦人無生命跡象，但至於是否因天冷導致，無法確認。

嘉義縣、市消防局統計，昨天中午12時至今天中午12時，嘉義地區已有32件急病救護，其中嘉義縣有3名年約58到90幾歲的民眾急病送醫，到院前心肺功能停止（OHCA）。

雲林縣消防局從昨晚8時截至今天中午為止，接獲35件急病救護，有4名內科死亡個案，年齡介於53歲至87歲間，死因是否與低溫有關仍須釐清。

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彰化縣消防局統計，昨天上午8時至今天上午8時，非創傷送醫共64件，其中彰化市56歲男子、北斗鎮87歲老翁、大村鄉84歲老翁、溪州鄉83歲老婦呈OHCA狀態，消防局無法確認患者OHCA發生原因，也不代表為猝死案件，且送醫後有機率恢復心跳及呼吸。

南投縣消防局統計，昨天上午8時到今天下午1時，非創傷救護案共受理51件，其中4人呈OHCA狀態，依照獲報時間依序為南投市54歲男性、竹山鎮63歲男性、草屯鎮84歲女性、南投市67歲男性。消防局指出，無法判定是否與天冷有關，但呼籲民眾做好保暖。（編輯：謝雅竹）1110220