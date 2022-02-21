台科大獲准設產業創新學院 聚焦AI、能源永續科技

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（中央社記者許秩維台北21日電）台灣科技大學申請國家重點領域研究學院計畫，獲教育部函知通過，台科大將新設產業創新學院，並以智慧製造、人工智慧、能源永續科技為主軸設立研究所，培育重點產業人才。

台灣科技大學今天新聞稿指出，台科大獲准新設產業創新學院，預計成立智慧製造科技研究所、人工智慧跨域科技研究所、能源永續科技研究所，預計4月受理報名，9月正式入學。

台科大校長顏家鈺表示，台科大成為第1個以智慧製造、人工智慧（AI）等領域獲准設立的產業創新學院，希望因應台灣不同產業需求，如少量多樣生產趨勢的大數據即時分析智慧製造技術、人工智慧技術發展以及能源安全穩定的智慧電力技術。

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顏家鈺提到，台灣除了半導體人才，還有許多重點產業發展，尤其在智慧製造、人工智慧、能源永續科技領域，台灣有很多國際性公司，不僅有產業優勢與發展機會，更需要大量人才的投入，帶領台灣產業強化國際競爭力。

台科大產業創新學院規劃第1期12年計畫，包括研揚科技、鈊象電子、台達電子、正崴精密、上銀集團等企業參與，預訂每年挹注逾新台幣1億元合作經費，這些企業皆是人工智慧與智慧製造、能源科技的國家重點領域產業，許多公司已與台科大有長期的產學及人才培育合作經驗。（編輯：張雅淨）1110221