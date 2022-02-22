友達擬徵1500名跨域人才 3月赴大專院校辦說明會

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（中央社記者潘智義台北22日電）因應數位轉型與場域布局策略，以及對次世代新顯示技術Micro LED產能規劃，友達今天宣布，將於2022年招募1500名跨域、跨界菁英，未來3至5年將持續招募多元人才。

友達3月起在各大專院校舉辦近30場徵才博覽會及說明會，讓學子與主管直接面對面，了解第一手產業與職涯發展資訊；歡迎電子電機、資訊工程、人工智慧與數據分析、軟硬體整合背景的人才加入。

友達發布新聞稿指出，提供具競爭力的薪酬，邀請具備創新技術、人工智慧、大數據及軟韌體開發技能的潛力新秀，以及海外開拓市場、產品管理、採購、數位轉型、能源管理、永續管理等各面向人才加入。

友達說明，為鼓勵新鮮人積極投遞履歷，搶先卡位，只要參加「校園預聘計畫」，就有機會獲得預聘獎金新台幣20萬元，3月底前獲得錄取通知可再獲早鳥獎金10萬元。

對於在學中的優質人才，友達提供「人才培育獎學金計畫」，除了保障獲獎者畢業即可至友達就業外，今年更將獎學金加碼至碩士生每名最高70萬元、博士生每名最高150萬元。

友達也持續提供「A+種子暑期實習」機會，該計畫施行至今邁入第19屆，已培育超過1000名優秀學子，歡迎在學生踴躍報名申請。（編輯：張均懋）1110222