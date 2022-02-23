北捷東環段環評案過初審 承諾加強空污防制

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（中央社記者張雄風台北23日電）環保署今天審查北捷東環段環評案，經過前2次初審，經開發單位承諾加強空污防制，移、補植樹木保證存活年限至少5年等，會議建議本案通過初審，送大會審查。

行政院環境保護署今天召開「台北都會區大眾捷運系統環狀線東環段環境影響說明書」專案小組第3次初審會議。

開發單位、台北捷運工程局表示，計畫起點為捷運北環段（劍南路站）尾軌後方，終點為與捷運南環段動物園站銜接，涉及內湖區、南港區、信義區、文山區、松山區及中山區等，全線採地下化方式興建，全長約13.25公里，預計設10座地下車站及一座地下機廠。

歷經2次小組初審會議，大部分環評委員已經沒有更多意見，今天審查主要希望開發單位加強空污防制措施，並針對計畫中300株移植喬木，強化說明移補植規劃。

有環評委員認為，這個案子有點像10多年前的蘇花改，有山洞式的車道，開發單位應監測施工是否會對山坡地滑、覆蓋造成影響，只做小區塊監測是不對的，建議做全區監測。

開發單位承諾每工區的洗掃街範圍由現在的1.3公里，至少加10％納入修正後報告，對於部分沿線空氣污染物增量接近法規標準，會評估加強污染防制措施。

另外，開發單位表示，1/5以上施工機具及4/5以上運輸車輛會取得自主管理標章；並加強施工車輛行車安全管理，如施工用車輛加裝防死角裝置等。

300株移植喬木部分，開發單位表示，移、補植後保證存活年限至少5年，死亡後補植率為1比2、植栽以原生種為限，並研提具體都市生態改善措施；環境監測計畫評估納入全區地景調查每年1次。本案建議補充修正後通過初審、送大會審查。（編輯：陳清芳）1110223