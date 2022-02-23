台師大攜手台東縣府 培育在地學校課程與教學人才

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（中央社記者許秩維台北23日電）台師大與台東縣政府將合作建置虛擬學校平台，打破學校疆界，並導入混成素養導向教學與課程設計及評量等增能，培育在地學校課程與教學人才。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大與台東縣政府舉行合作備忘錄簽約儀式，台東縣政府委請台師大打造縣級虛擬學校學習系統，培育在地教育人才，由台東縣政府教育處長林政宏、台師大副校長宋曜廷與計畫主持人、台師大教育研究與創新中心主任陳佩英代表簽約。

台師大表示，陳佩英長期以來與台東縣政府教育處建立良好合作關係，與台東縣協力培訓在地核心教師團隊，建構教師增能模組，引入大學學術資源，持續優化台東縣教育品質。

在雙方現有合作基礎上，未來將打破學校間的疆界，共同建置縣級跨校混成教學模組與教學基地，導入混成素養導向教學與課程設計及評量、教練教學引導技術、社會情緒學習技巧的增能，培育在地學校課程與教學專業人才。

台師大提到，雙方將合作建置虛擬學校平台，配合新課綱、雙語、數位資訊等國家教育政策，重新組織與建構學生學習進程，打破以班級為學習單位的模式，關注個別學生的學習需求，結合學校、家長與社群力量，擴大學生學習機會與資源，提升學習成果。

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宋曜廷表示，這次透過不同學校的橫向連結，以及與大學間的垂直連結，期盼雙方合作發揮加乘力量，讓大家共榮共好，解決過去學習資源分配不均問題，進一步落實學校創新教學模組，並推廣至更多地方。

陳佩英指出，雙方將藉由此次合作，協助台東學生多元學習並確保學生基礎學力，共同創造在後疫情時代的在地教育政策實踐、混成學習模式、教育人才培育、知識創新、國際合作等新的發展可能，打造更優質、更符合在地教育需求與文化回應的教育環境。（編輯：陳仁華）1110223