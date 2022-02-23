蜜鄰店3月底調價？ 台糖：目前無漲價規劃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北23日電）媒體報導台糖蜜鄰店平價專區可能在3月底後，視原物料成本情形，適度調整售價。台糖表示，原物料上漲僅是定價思考面向之一，作為國營事業，穩定物價責無旁貸，目前沒有漲價規劃。

中國時報報導，有鑑於國際塞港缺櫃嚴重、運費持續高漲，台糖正評估凍漲至3月底結束後，視當時原物料狀況，適度反映調整部分商品售價。

針對媒體談及公司產品的價格及損益，台糖今天發布新聞稿表示，目前無調漲價格的日期與計畫，在3月底之前，全台20家蜜鄰店的平價專區仍維持。

至於報導提到台糖基於原物料價格上漲，販售商品面臨虧損可能會考慮調價，台糖表示，這僅是台糖定價的思考面向之一，實際定價思考是多元的，作為國營事業，台糖有配合政策與共體時艱的責任，也會考量市場與消費者的接受度，會竭盡所能撐住目前的允諾。

台糖說明，以沙拉油為例，需視國際黃豆價格狀況再做評估，由於黃豆採購與做成沙拉油販售有數月的時間落差，先前台糖所購入的原料若比目前國際價格低，不見得會持續擴大虧損。

台糖指出，市場價格起伏本是常態，但穩定物價至關民生，目前無漲價規劃。（編輯：潘羿菁）1110223