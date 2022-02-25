更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台越植物品種檢定確立 申請簡化、有利國際布局

2022/2/25 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）農糧署今天表示，經歷5年多與越南協商簽署植物品種檢定及保護國際合作備忘錄，去年簽署、昨天行政院同意備查後完成，未來新品種權申請人前往申請品種權作業簡省，有利國際布局。

農委會農糧署今天發布以上新聞指出，從105年起，農糧署與越南農業暨農村發展部作物生產司透過雙邊農業協商平台進行技術交流與協商，終於在110年12月3日完成備忘錄的簽署並生效，然後提行政院於今年2月24日完成備查。

農糧署並說，未來台越雙方業者向對方國申請植物品種權時，受理方得依申請出具植物新品種保護國際聯盟（UPOV,The International Union for the Protection of New Varieties of Plants）英文植物品種性狀檢定報告書，並無償提交審查結果，將可大幅減少申請費用及案件的審查時間，加速兩國品種保護及產業布局。

台越經貿往來頻繁，對此，農糧署說，越南不僅是政府推動新南向政策的重要貿易伙伴，並是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及UPOV的會員國，又在東協農業領域扮演要角，同時也是台灣蝴蝶蘭的主要出口國，依財政部關務署統計，110年出口越南達新台幣3.94億元，在出口市場中排名第3。

據此，農糧署進一步說明，植物品種權為屬地主義，此簽署完成後，未來新品種權申請人赴越南申請植物品種權的時間及交付檢定成本將得以簡化，可深化產業在越南的植物品種權布局及權利獲得保護。

農糧署補充，在此之前，108年已與歐盟簽署相互採認蝴蝶蘭檢定報告書。（編輯：陳政偉）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族