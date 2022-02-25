台越植物品種檢定確立 申請簡化、有利國際布局

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）農糧署今天表示，經歷5年多與越南協商簽署植物品種檢定及保護國際合作備忘錄，去年簽署、昨天行政院同意備查後完成，未來新品種權申請人前往申請品種權作業簡省，有利國際布局。

農委會農糧署今天發布以上新聞指出，從105年起，農糧署與越南農業暨農村發展部作物生產司透過雙邊農業協商平台進行技術交流與協商，終於在110年12月3日完成備忘錄的簽署並生效，然後提行政院於今年2月24日完成備查。

農糧署並說，未來台越雙方業者向對方國申請植物品種權時，受理方得依申請出具植物新品種保護國際聯盟（UPOV,The International Union for the Protection of New Varieties of Plants）英文植物品種性狀檢定報告書，並無償提交審查結果，將可大幅減少申請費用及案件的審查時間，加速兩國品種保護及產業布局。

台越經貿往來頻繁，對此，農糧署說，越南不僅是政府推動新南向政策的重要貿易伙伴，並是跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及UPOV的會員國，又在東協農業領域扮演要角，同時也是台灣蝴蝶蘭的主要出口國，依財政部關務署統計，110年出口越南達新台幣3.94億元，在出口市場中排名第3。

據此，農糧署進一步說明，植物品種權為屬地主義，此簽署完成後，未來新品種權申請人赴越南申請植物品種權的時間及交付檢定成本將得以簡化，可深化產業在越南的植物品種權布局及權利獲得保護。

農糧署補充，在此之前，108年已與歐盟簽署相互採認蝴蝶蘭檢定報告書。（編輯：陳政偉）1110225