清大「比鄰計畫」助烏克蘭返台生求學 3人有意願

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（中央社記者郭宣彣新竹市25日電）清華大學昨天宣布啟動「比鄰計畫」，助自烏克蘭返台學生求學。清大校長賀陳弘今天表示，已有3名同學表達參與計畫意願，相信學生會陸續增加。

清華大學與陽明交通大學合辦「梅竹賽」，近年曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與比賽規則影響停辦，今年復辦，並在今天於清華大學田徑場舉行開幕式，由賀陳弘與陽明交大校長林奇宏共同擊鑼，為3天的比賽揭開序幕。

會後，賀陳弘接受媒體訪問時表示，烏克蘭目前面臨戰亂，透過「比鄰計畫」，希望幫助在烏克蘭的學生回台後能到清大求學，讓學業不中斷。

賀陳弘指出，初步了解已有3名學生回台隔離中，表達參與計畫求學意願。另外，若人還在海外或波蘭，可以線上繼續上學不中斷。

清華大學提供新聞資料表示，因清華、陽明交通2校校地相鄰，師生來往交流密切，從民國58年開辦的「梅竹賽」也成為2校校友回顧校園生活時最難忘的記憶。

「梅竹賽」今年邁入第54屆，近3年因疫情及比賽規則爭議沒有舉辦，今天重新開辦，讓學子們感受馳騁賽場的樂趣。（編輯：戴光育）1110225