熱血郵差 吳國裕持續30年快樂捐血966次

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中華郵政公司有名熱血郵差吳國裕，從民國81年起捐血至今30年從未間斷，已捐血966次，他說會一直捐到捐血年齡上限65歲。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月28日

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）中華郵政公司有名熱血郵差吳國裕，從民國81年起捐血至今30年從未間斷，並視為快樂人生，已捐血966次，現在大約平均每2週捐1次，他說會一直捐到捐血年齡上限65歲。

目前服務於板橋郵局的吳國裕今年56歲，是同事眼中的熱血郵差，在中華郵政已服務33年，但持續捐血已有30年。

吳國裕接受中央社記者訪問時表示，他在19歲時有第一次捐血經驗，但實際上是從民國81年1月開始，才持續不間斷捐血，主要是當時媒體報導，每年1月要儲存過年時期的血液庫存量，但血液庫存狀況不佳，普遍低於安全存量，呼籲民眾踴躍捐血，他希望能幫一點忙，也從此開啟快樂捐血人生。

吳國裕說，他原本是捐全血，每次捐500cc，3個月捐1次，83年時，在捐血中心鼓勵下，接受「分離術捐血」，也就是藉血液分離機分出血小板或血漿等血液成分，至今仍持續每2週捐1次。

吳國裕從不在意捐了多少次血，他說，根據捐血中心的統計，「全血捐血」及「分離術捐血」，81年至今共966次。

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吳國裕說，他會持續捐血的原因很簡單，因為每次捐完血，離開捐血中心後的心情特別愉快，他會一直捐血到65歲年齡上限。

30年來，令吳國裕最難忘的捐血回憶，是某天約晚間10時，他在值班時聽到收音機傳來台大醫院呼籲踴躍捐B型血液，剛好就是他的血型，等晚間11時下班後，他並未直接回家，而是立刻趕去台大醫院捐血，他認為這沒什麼，只是做他能力所及的事。（編輯：張雅淨）1110228