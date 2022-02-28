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飲料效期後標示「+S」代表什麼？食藥署解答

2022/2/28 15:08
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（中央社記者江慧珺台北28日電）有市售瓶裝飲料效期後方標示「+S」字樣，所代表意義引發網友猜測熱議。衛福部食藥署說明，若為日本食品，效期旁或下方加註的英文代碼，是代表食品製造廠的地點，與效期無關。

日前有網友在臉書（Facebook）社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文詢問，購買的瓶裝飲料有效日期標示為「2022年2月+S」，好奇這瓶飲料的效期到底到2月幾日，引發網友熱議。

衛生福利部食品藥物管理署「闢謠專區」近日發文說明，依據食品安全衛生管理法施行細則第13條規定，有效日期應印刷於容器或包裝上，並依習慣能辨明的方式標明年月日。但保存期限在3個月以上者，有效日期可僅標明年月，並以當月末日為終止日。

依照食藥署說明，網友購買的瓶裝飲料，有效日期即為2022年2月底，也就是2月28日到期。

食藥署也說明，有效期限後標示「+S」字樣，與食安法要求的標示規定無關。

食藥署進一步解釋，若是日本進口食品，於有效日期旁邊、下面，或於製造商名稱旁邊標示的英文代碼，是「製造所固有記號」，即代表產品的製造廠地點，可透過食品業者的網頁查詢。（編輯：陳清芳）1110228

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