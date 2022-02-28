寒流農損逾1.35億元 草莓、高接梨穗將現金救助

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會今天更新2月寒流及連續降雨的農業產物損失，累計新台幣1億3507萬元，作物以愛文芒果、草莓、高接梨穗、韭菜、本地種芒果損失較高，草莓、高接梨穗將辦理現金救助。

農委會今天發布新聞指出，受到2月寒流及連續降雨影響，各縣市受損情況，以屏東縣損失4788萬元、占35%最多；其次是苗栗縣損失3366萬元、占25%；桃園市損失1882萬元、占14%第3；台中市損失1847萬元、占14%第4；另新竹縣損失561萬元、占4%較為嚴重。

其中，農產損失1億3234萬元，農作物被害面積1411公頃，損害程度27%，換算無收穫面積380公頃；受損作物主要為改良種芒果（以愛文芒果為主），被害面積375公頃，損害程度33%，換算無收穫面積124公頃，損失金額3903.3萬元。

其次分別為草莓損失3495萬元、高接梨穗損失2148.8萬元、韭菜損失1902.3萬元，以及本地種芒果損失584.2萬元等，為前5大受損作物。

農委會主委陳吉仲近日前往產區會勘指出，草莓災損相當明確，已經達到現金救助標準，草莓3月1日將公告現金救助，每公頃9萬元，農委會農糧署並將協助安排冷鏈、加工；高接梨穗也將盡速公告現金救助，每公頃6萬元。

另外，農委會統計，漁產損失累計273萬元，受損漁產主要為海鱺。相關統計將持續更新。（編輯：戴光育）1110228