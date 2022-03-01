文大60校慶頒發20名傑出校友 林右昌任賢齊獲選

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（中央社記者許秩維台北1日電）中國文化大學今天舉行創校60週年校慶大會，頒發傑出校友證書給基隆市長林右昌、藝人任賢齊等20名傑出校友，並期許未來「永續創新、邁向頂尖」。

中國文化大學新聞稿指出，60週年校慶大會今天在文大體育館柏英廳舉行，教育部政務次長劉孟奇、文化大學新任董事長陳泰然、文化大學校友總會理事長趙國帥，以及文大前校長李天任、吳萬益、徐興慶等人出席。

陳泰然表示，曾任教育部長的已故教授張其昀，為培養優秀人才，毅然創建中國文化大學，接棒人前董事長張鏡湖落實質樸堅毅的校訓，將學校轉型成為多元系所、國內外著名的綜合型大學。

陳泰然提到，文大傑出校友在各行各業裡都有精彩表現，這次20名傑出校友中，就有3名是縣市首長，還有法律界、建築業、媒體、影視等各界菁英，這些都是文大努力辦學的成果；未來也希望以「永續創新、邁向頂尖」的新面貌，帶領文大迎向下一個甲子。

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文大校方也於校慶大會上頒發傑出校友證書給基隆市長林右昌、花蓮縣長徐榛蔚、新竹縣長楊文科、藝人任賢齊等20名傑出校友。

文化大學代理校長王淑音指出，60週年校慶是個史詩般的日子，緬懷先賢篳路藍縷創校建校歷程之餘，也誠心謝謝全校教職員工生及各界人士的一路襄助；未來高教環境雖然不佳，但文大有目標、有衝勁，相信在董事會擘畫領導下，必能帶領文大突破逆境，邁向頂尖。（編輯：張雅淨）1110301