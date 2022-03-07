觀光局建議指揮中心 依旅客目的來源分階段開放

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（中央社記者余曉涵台北7日電）交通部觀光局今天表示，參考各國現行入境作法，建議中央流行疫情指揮中心依旅客目的及旅客來源採分階段逐步開放。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，觀光局發出新聞稿表示，7日起縮短居家隔離措施由現行14+7縮減為10+7（居家隔離10天+自主健康管理7天），並有條件放寬非本國籍商務人士入境從事商務活動，觀光局也參考各國現行入境作法，建議指揮中心依旅客目的及旅客來源採分階段逐步開放。

觀光局指出，2日召開「研議國境開放準備及旅行業復甦事宜會議」，會議聚焦未來國境解封後旅行業者接待入出境旅客操作指引草案討論。

觀光局說，各旅行公協會及業者代表皆就未來國境解封後可帶來的入出境旅遊市場重啟商機引頸期待，並抱持樂觀態度。另也就旅行業者接待入出境旅客的操作指引提出建議，主要包含旅客行前應具備資格及旅行業導遊領隊人員防疫講習及訓練、保險機制及雙方權益保障措施等項目進行實務討論。

觀光局表示，將彙整與會單位意見，做盤點收斂，並於近期再邀集相關行政機關及業界代表討論，逐步完成操作指引。

觀光局長張錫聰肯定各旅行業者在疫情期間的努力，觀光局將積極向指揮中心爭取，推動開放觀光客入境，並將透過市場拓源及因疫情所需新課程安排辦理從業人員及接待人員教育訓練，以因應疫後入出境旅遊市場需求。（編輯：管中維）1110307