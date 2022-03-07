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冷氣團來襲 台14甲線注意路面結冰

2022/3/7 17:17
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（中央社記者余曉涵台北7日電）冷氣團報到，氣象局發布低溫特報。公路總局提醒，今天到9日凌晨，3000公尺以上高山道路不排除有固態降水及結冰情形，其中台14甲線29K（昆陽）~37K（小風口）要特別注意。

中央氣象局表示，鋒面通過及大陸冷氣團南下，針對15縣市發布低溫特報。交通部公路總局發出新聞稿表示，依據低溫特報，研判3月7日到9日凌晨，3000公尺以上高山道路不排除有固態降水及結冰情形，提醒用路人行經該路段時注意行車安全。

公路總局說，注意路段為台14甲線29K（昆陽）~37K（小風口），請用路人留意管制訊息，公路總局將機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息。

為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

公路總局說，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警性封閉等作為。（編輯：管中維）1110307

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