城市科大攜手南亞設半導體學院 多元產學計畫育才

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（中央社記者許秩維台北9日電）台北城市科技大學今天宣布，與南亞科技共同成立「南亞科技半導體人才培育學院」，將提供完善教學資源、實習場域、專業指導，以多元產學計畫培育半導體人才。

台北城市科技大學與南亞科技今天舉行記者會，宣布成立「南亞科技半導體人才培育學院」，由城市科大校長馮美瑜與南亞科技副總經理吳志祥代表簽訂產學合作備忘錄，城市科大董事長鄭逢時、南亞科技副總經理吳志祥等人共同拼出晶圓拼圖，象徵雙方合作啟動。

城市科大校長馮美瑜表示，學校創校已有50年，深耕學生學習導向的產學合作，提供學生豐富實習資源和完善職涯規劃；此次與南亞科技合作，提供多元的半導體產業學習機會，並透過成立半導體人才培育學院，培養產業所需的務實致用人才，也讓學生有明確的奮鬥目標。

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南亞科技副總經理吳志祥指出，南亞科技導入「智慧製造」，全面提升生產自動化，因此需要擴大資工人才的招募，協助開發更多人工智慧創新應用；透過與城市科大深化產學合作，南亞將提供學生優質工作環境、多元培育規劃及未來職涯發展，讓學生兼顧學習及就業。

城市科大與南亞科技攜手成立「南亞科技半導體人才培育學院」，預計每年招收100名學生，由學校提供完善教學資源，並傳授通識教育與學理知識，企業提供實習場域、優渥獎助學金、專業知識指導，希望藉由產學合作，強化人才培育，創造產業、學校、學生三贏。（編輯：陳仁華）1110309