店家兌領五倍券金額達810億元 國泰世華兌付居冠

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部國庫署今天表示，截至8日，店家兌領紙本五倍券累計新台幣810億元，占領券總金額約85%，其中國泰世華銀行兌付92億元為最多，同時呼籲已收取紙本券店家在期限6月30日內完成兌領。

財政部國庫署今天召開例行記者會，公布店家兌領紙本五倍券情形；國內60家金融機構自2021年10月15日開始受理店家兌領紙本五倍券，截至今年3月8日止，累計兌付1.59億張、總金額810億元，分別占領券總張數1.91億張的83%，及領券總金額957億元的85%。

國庫署副署長顏春蘭表示，以單家金融機構統計，國泰世華銀行兌付總金額92億元為最多，占全體11%，台灣銀行84億元居第次，第一銀行67億元居第三；另外，8家公股銀行合計兌付360億元，占全體44%。

財政部也提醒，依經濟部規定，紙本和數位五倍券領用期限均至4月30日止，尚未領用的民眾應把握剩下一個多月的時間領取，並使用完畢。

此外，店家兌領期限至6月30日，財政部呼籲已收取紙本券的店家在期限內完成兌領，以免屆期五倍券失效，影響自身權益。（編輯：潘羿菁）1110309