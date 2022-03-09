苗栗離岸風電計畫三環評再審 補水下噪音評估

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（中央社記者張雄風台北9日電）苗栗離岸風電計畫三開發案今天進行環評初審，環委認為，本案水深較其他風場來得深，打樁、營運時的噪音也可能增加，要求開發單位加強對海域生態的影響評估、補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「苗栗離岸風力發電計畫三環境影響說明書」專案小組初審會議。開發單位表示，本風場位於苗栗縣通霄鎮外海，面積約85平方公里，離岸最近距離約20公里，水深介於55至75公尺。

開發單位指出，風場最多設置3座海上變電站，風機單機裝置容量9.5至20MW，最多風機數量為114部，最大總裝置容量1104MW；風機間距在垂直盛行風向會大於750公尺、水平盛行風向大於1300公尺。

環評委員認為，本計畫風場範圍最深水深約75公尺，其他風場約45公尺，深度深、打樁能量及產生噪音可能增加，要求開發單位補充風機打樁噪音及營運噪音對海域生態等的影響評估；由於環保署日前已訂定振動指引，因此環委也要求開發單位依指引重新檢討陸域施工振動、影響評估。

環委認為，報告中對於目前風機布設規劃及鳥類飛行路徑軌跡調查不足，請開發單位估算每月可能發生鳥類撞擊量，提出鳥類撞擊減輕對策，並評估與鄰近風場間留設2公里以上寬度鳥類廊道。

環委也要求開發單位補充說明風機除役後水下基礎結構移除或保留條件，並檢討風機除役後廢棄物處理、處置方式及預計完成時程。本案建議補充修正後再審。（編輯：陳政偉）1110309