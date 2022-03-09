疫情趨緩 北市開放國小、幼兒園跨縣市校外教學

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）台北市疫情趨緩，教育局今天宣布，開放國小、幼兒園辦理跨縣市校外教學，提醒學校須邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論並取得共識才可辦理，且有症狀者須先快篩。

台北市教育局今天晚間透過新聞稿指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，且中央也已放寬部分防疫措施，今天開始開放國小及幼兒園跨縣市校外教學，即畢業旅行。

教育局提醒，須先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議討論並取得共識後，才可以辦理校外教學，且以單日往返為優先規劃原則，若有住宿需求則優先選擇防疫措施完善的旅館，以同車同寢方式為辦理原則。

教育局表示，校外教學應以戶外景點為主，並優先選擇防疫措施妥善的餐廳，同時每日量測體溫，出發前須辦理行前說明會，完整說明行程應注意的規範及防疫配套措施，讓家長、師生皆能放心有安全、健康的校外教學，參與人員如於出發前出現呼吸道症狀者，需進行快篩。

對此，林姓家長透過電訪表示，因為12歲以下學童仍無法打疫苗，所以還是會擔心，且雖然教育局呼籲參與人員有症狀要先快篩，就怕會出現以為是過敏的漏網之魚。

台北市國小家長會聯合會總會長廖哲豪說，即便擔心，大部分家長仍希望孩子能去一輩子就這一次的畢業旅行，且其實寒假期間就已經有不少家長帶孩子去外縣市旅遊。

廖哲豪認為，即便打了3劑疫苗還是有可能被感染，所以擔心也沒用，最重要的還是勤洗手、做好個人防護措施。

事實上，大部分國小都已經辦完畢業旅行，大同區一名校長就表示，因為疫情的關係，他所知的所有學校在解封後就趕快辦了；萬華區一名校長也說，擔心疫情再度爆發，上學期開放校外教學後就趕緊讓學生去畢業旅行。（編輯：張銘坤）1110309