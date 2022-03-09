宣導不酒駕 高雄區監理所考驗車導入酒精鎖裝置

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高雄區監理宣布率先導入酒精鎖裝置，將安裝在考驗車輛上，於汽車路考前由考生透過吹嘴確定是否有飲酒，也讓駕駛人了解酒精鎖操作方式，培養正確交通法令及駕駛觀念。（高雄區監理所提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄區監理所試辦汽車路考加裝酒精鎖裝置，加強宣導開車不喝酒，也讓駕駛人了解酒精鎖操作方式。不過酒精鎖不在考驗項目內，不會強迫吹氣，也不影響考生應考權益。

酒駕事件頻傳引發公憤，酒精鎖制度在109年3月實施，規定酒駕再犯、酒駕致人重傷或死亡、酒駕拒（檢）測等3種違規而被吊銷駕照的駕駛人，在符合規定的情況下，重新考得駕照後，1年內必須駕駛裝設有酒精鎖的車輛。

高雄區監理所今天發布新聞稿宣布，將率先導入酒精鎖，安裝在考驗車輛上，考試前由考生透過吹嘴確定是否有飲酒，也讓駕駛人了解酒精鎖的操作方式，培養正確交通法令及駕駛觀念。

目前市售監管型酒精鎖，開動汽車前要吹氣，合格才能發動引擎，開車45分鐘至60分鐘後會再要求再吹一次，以確保行車中沒飲酒，若不依照要求吹氣酒測，熄火後車輛會鎖死，得回酒精鎖服務中心或汽車原廠解開。

高雄區監理所表示，因報考人尚未領駕照，為了行駛安全及不影響考驗流程，監理所採用的酒精鎖並非監管型，只要發動前完成吹氣即可啟動，不會在發動後5分鐘要求重新測試，在駕駛期間也不會隨機要求重測。

不過高雄區監理所駕駛人管理科長鍾秉均接受中央社記者訪問表示，酒精鎖不在考驗項目中，不會強迫考生吹氣，如果考生吹氣後有酒精反應，也會極力規勸考生擇日再考，而目前尚未碰到喝酒後來應考的考生。

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另為了讓執行考驗的監理人員（主考官）都能了解酒精鎖的使用方式，高雄區監理所特別於今天也召集考驗人員進行培訓課程，透過講解及實際操作，讓導入汽車考驗時更能順利執行。

高雄區監理所所長李瑞銘說，目前全國由高雄區監理所、屏東監理站及台東監理站率先試辦，未來如成效良好，將導入轄區各汽車駕駛訓練班，以培養優良汽車駕駛人正確觀念。（編輯：李錫璋）1110309