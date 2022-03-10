LINE@移點通破14萬人使用 增中文版本

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）勞動部勞動力發展署推出外語版「LINE@移點通」，目前已有14萬人加入。發展署今天宣布，將推出中文版本官方帳號，讓雇主、仲介等能即時接受聘僱資訊，維護勞雇權益。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵入台灣，為了避免移工因為語言隔閡、收不到防疫相關資訊，勞動力發展署去年5月建置Line機器人、推出外語版「LINE@移點通」，主動向移工推播工作及防疫訊息。

根據勞動力發展署統計，截至今年2月底，包含英文、印尼文、越南文及泰文的外語版「LINE@移點通」已超過14萬5000多人加入使用。

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為了讓LINE@移點通服務再升級，勞動力發展署今天發布新聞稿宣布，推出「LINE@移點通」中文版本官方帳號，將不定期將聘僱法令訊息、政府政策資訊，透過LINE@推播資訊提供雇主、仲介，以便利聘僱移工的雇主、仲介即時了解聘僱管理移工相關資訊。

發展署表示，有關中文版1955LINE@移點通相關事宜，可洽1955移工諮詢申訴專線或上發展署網站查詢，也歡迎雇主邀請移工朋友們加入「LINE@移點通」外語版，接收工作權益、法令政策及生活資訊，還能提供個人化推播服務，保障自身權益，安心在台工作。（編輯：管中維）1110310