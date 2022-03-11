嶺東科大結盟兆元企業 產官學打造人才培育模式

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）國內產業面臨人才產學落差問題，台中市嶺東科技大學今天與26家總營業額逾新台幣1兆元的企業簽約結盟，在招生時邀請企業共同選拔適當的學生，攜手打造產業需要的人才。

嶺東科大今天舉辦「111產官學攜手聯盟大會」，會中由嶺東科大校長趙志揚代表與26家國內知名企業，包括友達、玉晶光、車王電子、宏全、漢翔、春水堂、興富發、美律、高僑、惠特、百合、弘裕、福壽等簽約結盟，將攜手培養產業界所需的專業技術人才。

趙志揚在會中表示，今天簽約的26家企業，總營業額超過1兆元，希望透過這樣模式，開啟具體合作的第1步，一起攜手打造企業需要的人才，這次的培育方式，不單是學生畢業後才進入產業，而是在招生時就邀請企業一起選拔適當的學生。

趙志揚指出，學生就學後就變成企業正式員工，在過程中，不僅能學到工作技能及經驗，也有經費來完成學業，學校也能協助學生順利畢業，共創三贏，創造嶄新的人才培育新模式。

惠特科技總經理賴允晉表示，比起自行招募的員工，有學校幫忙篩選過，學生素質較符合企業的需要，員工流動率也會降低，這是一個很好的合作模式。

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車王電子董事長蔡裕慶指出，學用落差是台灣產學界長期以來最嚴重的問題，如何讓學生就學就等同就業的開始，應該是科大很重要的經營目標，嶺東已經營60年，是很不容易的事情，代表學校所培養的學生及學校的經驗，資歷都很雄厚。

蔡裕慶表示，中部地區產業界快速發展，欠缺的就是實用的人才，期待藉由與學校合作，白天學生在企業實習，晚上再回到學校與老師實際針對專業做精進，這是非常棒的方法，相信應該會對中部產業界造成非常大的影響，企業也能受益。（編輯：戴光育）1110311