彰化南瑤宮笨港進香起駕 信眾迎祭「大媽愛吃雞」

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彰化市南瑤宮笨港進香13日起駕，18日回鑾安座，今年逢「大媽年」，由於「大媽進香愛吃雞」，信眾會準備雞隻供品恭祝媽祖神威顯赫。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年3月13日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化市南瑤宮笨港進香今天起駕，18日回鑾安座，今年值年會為老大媽會、老四媽會、聖四媽會，就是所謂「大媽年」，由於「大媽進香愛吃雞」，許多信眾祭拜時會準備雞隻供品。

彰化南瑤宮笨港進香上午起駕，彰化縣長王惠美、南瑤宮管理人彰化市長林世賢、民進黨立法委員黃秀芳等人出席，來賓及各媽會成員行禮，點起馬炮、二通炮、三通炮後，起駕展開6天5夜行程；王惠美說，今年逢「大媽年」，信眾會準備雞隻供品恭祝媽祖神威顯赫。

王惠美致詞說，今年值年會為老大媽會、老四媽會、聖四媽會，就是所謂的「大媽年」，多年來流傳一句話：「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，展現每年出巡不同特色，各信眾大德有錢出錢、有力出力護持媽祖出巡，庇佑國泰民安、風調雨順。

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王惠美表示，南瑤宮信徒清朝嘉慶年間約每4年1次前往笨港進香，可說是台灣進香文化起源，延續至今成為多元歷史、社會、文化融合縮影，更是台灣先民文化的探求及保存，具深層意義，是中台灣最重要的無形文化資產之一，笨港進香近年恢復徒步方式，循先民進香路徑跨越彰化、雲林、嘉義，吸引數萬人參與、恭迎。

根據縣府民政處資料，今年進香焦點與重要儀式除今天起駕典禮，還有15日和北港朝天宮會香並於笨港天后宮進行「換龍袍儀式」及晚間在新港奉天宮舉行「祝壽典禮」、16日彰化開彰祖廟祭頭香、17日枋橋頭天門宮祭貳香、員林廣寧宮換娘傘等傳統儀式。（編輯：陳仁華）1110313