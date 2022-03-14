銘傳引進攝影界奧斯卡巡迴展 與師生作品同台亮相

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銘傳大學引進有攝影界奧斯卡之稱的IPA國際攝影獎和法國PX3國際攝影比賽的巡迴展，校友余志偉的攝影作品「告別疫情」也會與全球名家作品同台展出。（銘傳大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年3月14日

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（中央社記者許秩維台北14日電）為展現國際與藝術教育成果，銘傳大學引進有攝影界奧斯卡之稱的IPA國際攝影獎和法國PX3國際攝影比賽的巡迴展，與校內師生、校友的作品於桃園校區同台展出。

銘傳大學今天新聞稿指出，今年適逢65週年校慶，學校與IPA、PX3的台灣夥伴合作，引進紐約IPA和巴黎PX3比賽的巡迴展，讓全球名家作品與10件銘傳師生、校友作品於即日起同台亮相，並透過銘傳VR（虛擬實境）整合研究中心，以VR 360度視角，展現科技藝術教育的成果。

受邀參展的銘傳大學校友余志偉，曾獲台灣新聞攝影大賽肖像類首獎、亞洲出版協會卓越新聞女性議題和卓越調查雙首獎。他提到，此次的作品「告別疫情」和「那瑪夏之秋」，是走訪這塊土地上的諸多現場後，以個人視角留下歷史一瞬。

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另一名參展的銘傳大學商品設計系校友許家綸，曾在MIFA莫斯科攝影賽、法國PX3攝影賽獲得銅獎，在IPA國際攝影獎、東京TIFA攝影賽也屢傳佳績。她除了感謝攝影帶給生命的一切，也謝謝自己始終堅持在攝影這條路上。

銘傳大學國際暨產學暨推廣副校長李藍瑜表示，銘傳長期推動攝影藝術教育，在設計學院、傳播學院和國際學院開設攝影課程及進修推廣課程；擁有33年歷史的銘傳文藝獎，從第5屆就設有攝影獎項，學校也致力於推動十力教育，而攝影藝術就是十力教育的美感力展現。（編輯：張雅淨）1110314