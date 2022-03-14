台電強化配電系統 區域事故停電次數10年減6成

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（中央社記者曾智怡台北14日電）303大停電後區域停電事故頻傳，台電表示，近日饋線跳脫、路燈停電等，主要是末端配電線路設備問題，經近年推動配電系統強韌計畫，區域事故停電次數從2012年的2.1萬次，逐年減少至去年約9000次，降幅近60%。

台電今天發布新聞稿表示，根據台電統計，現有近1500萬用戶分佈全國各地，為提供民眾便利用電需求，全國上百部電廠發電機組透過台電累計佈建超過1萬條的饋線、近40萬公里配電線路，以及144萬具變壓器、146萬個供電開關設備與314萬根電桿，才能把穩定電力順利送達每一個用戶家中。

台電說明，因應每分每秒不間斷的電力需求，台電為減少設備突發狀況對民眾用電影響，至今設置超過3000具自動線路開關，可於事發後短時間內隔離故障線路，改由周圍線路支援轉供電力，讓恢復供電與故障修復可分頭並進，讓用戶影響最小化，也有助確認故障點所在。

台電在2018年也啟動「配電系統強韌計畫」，推動部分線路設備更新汰換，並引入變壓器負載監測與故障顯示器等新科技設備。

根據台電數據，年度事故停電次數從2012年2.1萬次，逐年減少至去年約9000次，而每戶停電時間也從2012年的19.05分鐘，降低16%至2020年平均每年每戶停電15.93分鐘。

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其中，事故停電約4成比例為台電因素造成，約6成為外力、天災及用戶因素引起，如車禍撞損電桿、變壓器及雷害、風災，或是用戶內部電力設備異常故障等。

面對近期區域停電事故，實質影響民眾生活，台電深知要更努力，將持續推動配電線路設備廣泛汰換、饋線全面自動化、相關裸露設備改善及防災需求線路地下化與儲能設置、智慧電表加速佈建等全面性工程，強韌配電系統，提升整體供電品質。（編輯：楊凱翔）1110314