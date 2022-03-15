氣候變化有關 深海「台灣小孔蛸」淺坪潮間帶首見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣15日電）澎湖陳姓民眾今早在沙港海域照海捉章魚，意外捕獲一隻不知名章魚，澎湖科技大學水產養殖系李孟芳教授證實是深海的「台灣小孔蛸」，研判與氣候變化有關，首度在淺坪的潮間帶現蹤。

時序進入章魚的產季，加上天氣良好，澎湖潮間帶海域上，每天都有漁民照海捉章魚，但今年的產量還比往年來得少，一個晚上或清晨時分，只有零星的幾隻，運氣差點還槓龜，且章魚的體型也顯得小，約2隻才有1兩重。

馬公陳姓漁民表示，一連4天，半夜就出門，前往湖西沙港淺坪潮間帶照海，海上至少有10餘盞燈照海，但一個潮汐下來，所捕獲的章魚都是個位數，今天清晨還意外捕獲一隻體型稍大的不知名章魚，原先在海底呈紫色，放置在籠中變成咖啡色，8隻腳還斷了有4隻，已自行再生長出腕足，是越冬啃食自斷或遭其他動物咬食，無法證實。

在澎湖有「章魚先生」之稱的李孟芳教授，得知陳姓漁民所捕捉不知名的章魚，實地前往了解後，告訴中央社記者表示，證實是「台灣小孔蛸」，並指出研究澎湖章魚生態十餘年來，首次看到這類深海的章魚，出現在淺坪的潮間帶，這可能與氣候變化有關，讓海洋生物活動的地點發生改變，導致這些物種離開原來的棲息地，且這隻「台灣小孔蛸」也只有3、4個月大，目前帶回作進一步的生態與基因研究。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李孟芳也指出，「台灣小孔蛸」由於生長在50、60公尺深海底，是一般底拖的拖網漁船作業的魚獲之一，大都作為石鮔乾之用，其中石鮔燉排骨最為有名。

每年元宵過後至農曆3月23日是澎湖章魚的產季，主要產區介於白沙鄉以東及湖西鄉以北的白沙赤崁、員貝、岐頭、講美、中屯與沙港、紅羅、青螺等海域，澎湖縣政府農漁局為保育及維護澎湖特有種章魚資源永續利用，自民國97年起公告，每年3月29日至4月12日為澎湖特有種章魚產卵的禁漁期，嚴禁採捕、處理、販賣或持有，不過，經縣府核准或進行調查者，不受限制。（編輯：陳仁華）1110315