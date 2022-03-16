南科三期開發案補考成功 重回專案小組審查

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）環保署環評大會今天審查南科三期基地開發案，在開發單位承諾縮減開發規模、就地保存考古遺址等規劃，獲得環評委員點頭同意，開發案不用進二階環評，回到專案小組再討論。

台南園區土地出租率已達99.58%，為滿足廠商設廠需求，科技部南部科學園區管理局提出「南部科學園區台南園區三期基地開發計畫環境影響說明書」，園區預計引進半導體聚落、光電、3D列印及航太等領域、生醫相關廠商、智慧載具、機器人、軟體、資安及資通訊相關產業等。

此案在環評專案小組會議討論時，因開發基地鄰近八角寮疑似遺址、且開發基地面積接近100公頃，遭環評委員認定對環境有重大影響之虞，建議進入第2階段環境影響評估並送大會確認結論。

環保署環評大會今天審查開發案，開發單位有備而來，拋出縮減整體開發規模、就地保存考古遺址、增加綠地面積、串連生態綠廊等規劃，盼能減輕對環境的影響、讓開發案不用進入二階環評討論。

不過，有環評委員質疑，雖然開發單位表示開發面積已排除遺址，但沒有調查資料界定怎麼知道已完全排除，從資料完全看不出來，有環委建議，開發單位提出生態廊道串連是友善環境的措施，可以給很大肯定，但文化遺址跟周邊廊道環境應做整體融合規劃考量，以及詳細說明新增的綠地範圍等。

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此外，環評委員也建議，開發單位應進行必要的土壤液化潛勢評估，高科技園區應該避開環境敏感區，以及因應淨零碳排趨勢，開發案的施工跟營運階段應更強化具體節能減碳的作為。

最後環評委員討論，同意開發案可以不用進二階環評、直接回到專案小組討論，但要求開發單位強化土壤液化潛勢分析及評估並提出因應對策，補充說明綠地增加的區位並評估再增加綠地面積可能性，強化說明達成計畫規劃生態綠廊的具體作為等。（編輯：陳政偉）1110316