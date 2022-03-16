大高雄第1季開發區土地標售 標脫率82%

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市政府地政局今天辦理今年第1季開發區土地標售，總計32標封參與投標，共標出9標10筆土地，合計標售金額新台幣18億5169萬餘元，標脫率約82%。

地政局新聞稿表示，第1季開發區土地推出11標12筆土地，共吸引32標封參與投標，共標出9標10筆土地，以高坪1、2期區段徵收區買氣最佳；除33期、77期重劃區各1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地都順利標脫，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，獲投資人認同。

依地政局資料，第1季最受矚目的高雄大學區段徵收區1筆住4土地，面積約1346坪，臨大學31街及新台17線，近右昌商圈及楠梓家樂福商圈，有4標封搶進，以8億8899萬餘元標脫，每坪標脫價66萬餘元。

高坪1、2期區段徵收區則因擁有全高雄綠覆率最高優質休閒住宅環境，這次推出4標5筆土地，共吸引20標封搶進，全數標脫。其中，1筆面積1032.79坪住2土地，近國中小預定地，以總價1億7666萬元標脫，每坪標脫價約17.1萬元；東側2筆合計1198.65坪住1土地，近熱帶植物園，以總價1億1100萬元標脫，每坪標脫價約9.26萬元；西側975.9坪住3土地，近大坪頂運動園區，以總價1億4900萬元標脫，每坪標脫價約15.2萬元；另筆位於高坪七路上約400坪住2土地，以總價4949萬餘元標脫，每坪標脫價約12.3萬元。

第86期市地重劃區，推出1筆1114坪特定倉儲轉運專用區土地，適合發展航空、海運、陸運關聯產業，因近小港國際機場、88快速道路、國道1號及捷運紅線草衙站，交通便捷，結合大型休閒購物中心帶動商機，以總價 2億5062萬餘元標脫，每坪標脫價22.5萬元。

第48期市地重劃區，推出1筆住5土地，面積約58坪，臨綠園道及8米道路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，生活機能完善，有2標封參與投標，以每坪78.1萬元標脫。

大坪頂5號道路區段徵收區，本季推出1筆土地，面積約770坪，緊鄰孔宅綠園，有4標封參與競標，以每坪23.2萬元標脫；另第9期1筆小面積土地也順利標脫。（編輯：孫承武）1110316