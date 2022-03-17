個人定位發報器開放線上登錄 申辦時間減半

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部航港局今天宣布「無線電示標管理資訊系統」即日起正式上線，提供個人指位無線電示標（PLB）（俗稱個人定位發報器）線上申請登錄服務，申辦時間較紙本作業節省約一半。

航港局發布新聞稿，說明國際衛星輔助搜救組織認可的406MHz緊急無線電示標，分為航空用途的ELT、海事用途的EPIRB及個人使用的PLB；其中PLB輕巧且易於攜帶，為民眾於偏遠地區或行動電話涵蓋範圍外，從事登山或水上活動時，保障生命及爭取搜救黃金救援時間的重要設備。

航港局說，今天起無線電示標管理資訊系統上線後，申請PLB持有者資訊登錄，由過去紙本申請升級為電子化作業，航港局完成資料審核確認後，將登錄資訊與國際示標登錄資料庫（IBRD）同步。申辦時間由原先7至10日縮短為3至5日，申請人也可於系統檢視申辦進度，系統上線後可有效簡便行政申辦流程，更便民。

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依電信管制射頻器材管理辦法第10條之1規定，使用而持有PLB者，應向航港局登錄器材識別、個人及其緊急連絡人的聯絡電話等資訊，器材毀損、汰換或終止使用，或登錄資訊異動時則須更正登錄資訊。

航港局說，民眾申請並登錄PLB後，一旦PLB遇險訊號啟動，國際衛星輔助搜救系統可接收及傳送，由台北任務管制中心確認後，通報各搜救權責單位，展開搜救工作，提升救援效率。（編輯：管中維）1110317