農委會：蒜商收購意願低報導偏頗 勿信勿拋售

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）農委會今天表示，有媒體報導大蒜已盛產，蒜商收購意願低，有偏頗；實情是國內大蒜庫存將告罄，早蒜和美蒜已採收結束、銷售順暢，大片黑品種採收中，勿信報導拋售，確保收益。

農委會農糧署今天發布新聞稿指出，入冬以來冷涼，大蒜產期延後，3月下旬進入盛產期；110年跨到111年的本年期國產大蒜種植面積5928公頃，預估產量5萬8837公噸，加上今年1到3月已進口約4000公噸，比去年同期進口9728公噸減少59%，兩者合計6萬2837公噸，還不足國內年消費需求量的6萬6000公噸。

農糧署並說，每逢國產蔬果產季，偶有媒體因不了解產銷實情、未查證，即做負面報導，造成農民恐慌，急於出售，恐怕會影響蔬果價格，呼籲請農民不要受不實報導影響而急於拋售溼蒜，溼蒜可乾燥後儲藏，再配合市場需求分批出售，以確保合理利潤。

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農糧署補充，國際航運受疫情影響，使得運費增加，大蒜進口成本居高不下，近期國際蒜價到岸價每公噸1500到2500美元，較常年的到岸價每公噸1000到1500美元上漲7成，導致進口量較去年同期減少近6成，以阿根廷進口大蒜為例，成本每公斤約新台幣93元。

農糧署重申，國內進口大蒜庫存有限，雲林大蒜主產區近期進入盛產期，品質優良，大蒜販運商及加工業者已陸續到產區收購國產大蒜，後續蒜價看漲，切莫拋售，倘有烘乾及銷售需求，可洽「雲林縣大蒜產業策略聯盟」協助，聯絡人為執秘廖謀，聯絡電話0931-680- 765。（編輯：陳政偉）1110318