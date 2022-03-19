23歲貨櫃屋起家 創業10年成餐飲集團老闆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）十足學生氣質、談起經營卻有條不紊，陳詠翔有著一張「娃娃臉」，卻藏著不服輸的傲氣。很難想像眼前這位78年次的年輕人，其實是位旗下員工數200名、年營收上看新台幣3.5億元的餐飲集團老闆。

「國小三年級時，我寫的未來職業就是『總經理』」，陳詠翔談起創業契機時坦言，當老闆就是他骨子裡的DNA，自台北大學企管系畢業後，與當兵同袍黃建智一拍即合，攜手敲開餐飲生意的大門，共同成立尊鴻餐飲集團。

「他主內研發料理、包辦設計裝潢，我對外行銷並建立團隊管理制度」，陳詠翔回顧，8年前，他們在台中一中商圈開了第一間餐廳「混」，以前衛的裝潢風格、滿滿的蛤蜊義大利麵打開知名度，開幕第二個月就天天爆滿，半年內，就把新台幣400萬的投資本金賺回來；但辛苦不在話下，有長達一年的時間，他們天天早上8時上班、凌晨12時才走。

事實上，在「混」出名堂前，陳詠翔和夥伴在2012年的出道之作並不成功，他們曾在台中勤美商圈後方的停車場，打造一台「貨櫃屋」當店面、賣起豆漿紅茶。「這在當時是開創市場先河的新穎概念，卻也讓我了解到理想與現實的差距」，他說道。

陳詠翔坦言，當時認為勤美商圈到處都是人，後來才發現「貨櫃屋根本不在動線、沒人流」；再來，他第一天就叫貨1000杯豆漿，才發現冰箱冰不下，開賣前就先倒掉一半；還因為招牌不明顯，路人誤以為是檳榔攤或花店，「消費者根本不知道我們在賣什麼」，且在停車場賣飲料，恐有不合法規的風險。

最終，貨櫃屋黯然退場、沒賺到錢；但對他們而言，這是一堂彌足珍貴的創業震撼教育，深刻體會到人潮、備料、冷鏈、行銷等環節，一點都不能馬虎。

挺過疫情考驗 「網美」餐廳持續拓點坐在西門町的「宅」餐廳，猶如置身綠色叢林，從餐點到室內設計，處處可見拍照打卡的亮點。這是繼主打義大利麵的「混」在打響市場名號後，推出的第2個餐飲品牌，2019年更北上一級戰區西門町展店。

經過10年創業發展，尊鴻餐飲集團展店日益壯大，目前旗下已有2間「混」、4間「宅」、2間主打法式健康輕食沙拉的「杉」，還有4月打算開出的小火鍋品牌「禾」。隨著新開的據點陸續到位，今年底總店數將上看12間，年營業額估達3.5億元。

「我們是不怕失敗、勇於檢討的企業」，每一則負評，都會被提上每週的營運會議仔細審視，只要即時修正，跌倒受傷都沒關係。陳詠翔透露，在網美餐廳如雨後春筍的時代，重視回饋、勇於試錯應是他們的爆紅後還能客源不斷、持續展店的成功之道。

然而，去年5月中旬，台灣本土疫情爆發，重擊餐飲業日常營運，全台逾7000家餐廳營業額只剩不到4成，更有不少老字號餐廳熄燈，以內用為主；而被市場歸類「網美」餐廳的他們，卻成功挺過來。

「當時的西門町跟鬼城一樣」，陳詠翔回憶，本土疫情爆發後，餐飲生意一落千丈，他們緊急公休兩週，快速研擬外帶外送的作戰計畫。由於當時薪水照付，加計少掉的營業額，可說是「2000萬瞬間蒸發」。

「要扛得起壓力、忍得住低潮」，陳詠翔回想，當時就像是「被掐住脖子一樣」，在跟大環境比氣長，所幸團隊在疫情的應對算是成功，靠著外帶外送，營業額回到水準之上；雖然因為外送平台抽成高，獲利難逃波及，卻意外完備了內用以外的商業模式，也沒在疫情期間犧牲任何一間店面。

萬物齊漲又缺工 餐飲創業黃金期恐不再

「我們能創業成功，說穿了就是6個字『天時地利人和』，缺一不可」，陳詠翔說，看起來簡單幾個字，背後牽扯著成千上萬的環節緊緊相扣；而他也對大環境感到無奈，認為「餐飲市場的創業黃金時期已過去了」。

他進一步說，「10年前創業時，出了新手村，還有簡單的打怪等級可練兵；現在的食材、工資等萬物齊漲，又有缺工難題，新進的餐飲創業者，很難存活。」

此外，員工薪資福利、食材採購議價，都得仰賴規模經濟，集團化才能發揮綜效，恐導致未來餐飲市場「大者恆大」；他覺得，未來可能不是「小吃攤」就是「連鎖餐飲集團」，市場將呈M型化發展。

他也預料，餐飲業「價格」競爭的時代將落幕，除了最關鍵的產品力「好吃」外，「價值」競爭才是關鍵，講求服務、氛圍、創意才能從紅海脫穎而出。但無論市場怎麼變，內用體驗仍是餐飲王道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據經濟部統計處公布的1月餐飲業營業額達新台幣762億元，年增8.7%，已連4個月正成長；1月雖有疫情干擾，但因疫苗覆蓋率提高，民眾恐慌心態降低，業界看好，餐飲業最壞的時代已過去，將迎來內需大爆發。

展望後續，尊鴻餐飲集團除了持續擴大店數，將會導入更友善的點餐數位平台，並與AI智慧耕作技術與無毒履歷農業契作，更打算跨業到甜點、烘焙、酒吧等市場。陳詠翔表示，「我們不是最頂尖的餐飲集團，但很早就站在準備壯大的基礎上，盼通過疫情考驗後，成為最有潛力的餐飲集團」。（編輯：張良知）1110319