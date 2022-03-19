未來一週天氣多變 中部以北乍暖還寒晴雨交替

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未來一週天氣多變化，中部以北會有較明顯乍暖還寒及晴雨交替現象。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）中央氣象局今天預測，未來一週天氣多變化，中部以北會有較明顯乍暖還寒及晴雨交替現象。

氣象局預報，今天東半部有局部陣雨，沿海地區可能有局部大雨，西半部仍為多雲到晴；清晨較涼，白天高溫北部及東半部約攝氏24度至26度，中南部可達29度。

氣象局預測，明天台灣附近轉為東南風，北台灣氣溫回升，迎風面東半部仍有陣雨，西半部多雲到晴，21日台灣轉為偏南風環境，全台氣溫再回升，西半部白天高溫達30度以上。

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不過，22日將有鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，中部以北及東半部有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，北部氣溫約下降7度，東北部下降4度，中部下降2度至3度，其他地區下降1度至2度。

氣象局預測，23日、24日受東北季風及華南雲雨區影響，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續溼涼；北部有短暫雨，中部及東半部有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，南部平地為多雲天氣，23日北部溫度將降至20度以下，中部降至20度、21度，其他地區也比前一天下降2至4度，24日各地氣溫稍回升，降雨漸趨緩，25日東北季風減弱，氣溫持續回升。（編輯：張芷瑄）1110319